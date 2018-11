Bij de familie Dillien weten ze nooit voor wie te supporteren Alfons Schryvers

26 november 2018

16u19 0 Kapellen Voor de familie Dillien was de recente derby tussen SK Putte en Mariaburg een bijzondere wedstrijd. Beide voetbalploegen streden voor het behoud en tegelijkertijd nam Putte-coach Pieter Dilliën het op tegen de club waar zijn vader Eric en broer Gertjan mee het sportieve beleid bepalen. “Het is een spannend moment dat we oplossen met veel sportiviteit en begrip voor elkaar. Leuk is dat er altijd een Dillien aan de winnende kant staat” zegt vader Eric Dillien.

De voetbalroots van de familie Dillien liggen bij FC Capellen en alles staat er in het teken van voetbal. “Bij FC Capellen was ik eerst speler, daarna bestuurslid en op het einde jeugd- en ondervoorzitter”, zegt vader Eric Dillien (58). “Er was jarenlang een goede samenwerking met wijlen voorzitter Jos Van Wellen maar na zijn overlijden stond ik niet meer achter het nieuwe beleid. Bovendien verdween de drive uit de club. Daarop werd ik gecontacteerd door Mariaburg om er een nieuwe werking uit te bouwen. Deze uitdaging heb ik graag aangenomen en kwam terecht in een warme club. Sinds september ben ik er aan de slag als voorzitter. Mijn zoon Gertjan (29) is er jeugdtrainer - coördinator en werkt er mee aan de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal. Mijn andere zoon Pieter (32) speelde achtereenvolgens bij FC Capellen, SC Merksem en Schoten. Vorig seizoen kreeg hij de kans om hoofdtrainer te worden bij Putte SK. Op sportief vlak zijn we nu concurrenten.”

Zenuwachtig

Met de wedstrijd van Putte tegen Mariaburg, gewonnen door Mariaburg, stond de familie voor het eerst tegenover elkaar in twee verschillende kampen. “Het doet raar maar dat lossen we sportief op. Ik was wel ongelofelijk zenuwachtig. Als vader zou ik graag aan elke ploeg drie punten toekennen maar helaas gaat dat niet. Ik geloof sterk in de kwaliteiten van zowel Pieter als van Gertjan en uit ervaring weet ik dat je niet te snel ongerust moet worden als het wat minder gaat. Ik ben er zeker van dat ze, na de wedstrijd, onder elkaar tips hebben uitgewisseld en zo hoort het ook. De vooruitgang die ze beiden maken, is voor mij veel belangrijker dan het resultaat van de derby op zich”, zegt vader Eric.