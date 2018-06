Bezoekers Grensfeesten ontdekken beste van twee werelden 25 juni 2018

De Putse Grensfeesten waren zondag al aan hun 40ste editie toe en zijn ontegensprekelijk de voorlopers van de Europese éénmaking. De organisatie is voor Putte-Kapellen in handen van de Dorpsraad en een plaatselijk comité voor de aansluitende Nederlandse gemeente Woensdrecht. Voor de uitwerking van de Grensfeesten doen beiden een beroep op de plaatselijke middenstand en marktkramers om, samen met kermisattracties en een rommelmarkt te komen tot een 1,5km lang wandelparcours langs 200 kraampjes. Duizenden bezoekers die naar de Grensstreek afzakten kregen een uitgelezen kans om al het goede van België en Nederland, op wandelafstand van elkaar, te ontdekken. Bloembollen, gerookte paling en haring in Nederland en frietjes, bier en gebak in België. (FSE)