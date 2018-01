Bewoners verkennen loopgravenpad 24 januari 2018

02u52 0

Met de jaarlijkse winterwandeling van de dienst Toerisme Kapellen is de start gegeven van verschillende activiteiten rond honderd jaar oorlog die in de loop van dit jaar plaats vinden. Meer dan 120 bewoners trokken op pad langs de Soldatenroute. Onderweg kregen ze de nodige uitleg van gidsen die allen een speciale opleiding kregen rond de loopgraven op Kapels grondgebied. De start van de wandeling werd gegeven door schepen Ria Van Oncen (Open Vld). "2018 wordt het jaar waarin we het einde van de WO1 herdenken. Onze gemeente bezit immers nog heel wat militaire relicten. Denken we maar aan de forten, het militaire spoorlijn,en de loopgravenpaden. Het zijn trouwens meer loopgraven dan er in de Westhoek nog te vinden zijn. Het loopgravenpad is een ongeveer tien kilometer lang traject langs de militaire spoorlijn en het Fort en uiteraard komen ook de loopgraven aan bod." Volgende activiteiten zijn de vinden op de gemeentelijke website.





(FSE)