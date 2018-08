Bewoners Kauwenlaan leren elkaar beter kennen 28 augustus 2018

In Kapellen hielden bewoners van de Kauwenlaan hun vijfde straatfeest. Met dit initiatief willen de bewoners elkaar beter leren kennen en vooral nieuwe inwoners integreren in het plaatselijke sociale leven. De straat telt ongeveer 75 inwoners, waarvan de oudste 84 jaar is en de jongste enkele maanden oud. Begin jaren zeventig werden er de eerste woningen opgetrokken op een domein dat vroeger deel uitmaakte van de manege Van Paesschen. Het straatfeest werd afgesloten met een barbecue. Het initiatief voor de straatfeesten werd genomen door drie vrouwen. "De meeste inwoners kennen elkaar, maar er komen geregeld nieuwe gezinnen bij en zowel voor hen als voor ons zijn straatfeesten een ideale gelegenheid om contacten te leggen", zeggen de initiatiefnemers.





