Bewoners Fedasil helpen tijdens seniorenfeest 02u35 40 Foto Alfons Schryvers Het bonte gezelschap met bewoners van Fedasil, afkomstig uit Afghanistan, Venezuela, Somalië, Colombia en Kazachstan.

Acht bewoners van Fedasil zorgden ervoor dat Kapelse senioren volop konden genieten van hun kerstmaaltijd en de daaropvolgende dansnamiddag. Kandidaat asielzoekers stonden in voor de bediening, het afruimen en het aan kant zetten van de zaal. Met dit initiatief is de Kapelse OCMW ingegaan op de vraag van het opvangcentrum naar een zinnige dagbesteding voor volwassen vluchtelingen in de vorm van vrijwilligerswerk. "Tijdens hun procedure mogen kandidaat-asielzoekers geen betaald werk uitvoeren maar wel aan de slag gaan als vrijwilliger", zegt OCMW-ondervoorzitter Inge Waegemans.





Sneeuwtelefoon

"Daarvan hebben we gebruik gemaakt om geregeld enkele mensen in te schakelen. Ik denk dan aan het bemannen van de sneeuwtelefoon, en een handje toesteken tijdens de drukke periode bij de buitenschoolse kinderopvang. Alle mensen die we inschakelen spreken perfect Nederlands." (FSE)