Bewoners Albe tonen hun creativiteit 04 april 2018

Binnenkort verhuizen de bewoners van Albe vanuit hun tijdelijke containers terug naar kasteel Haeseldonck, aan de Lobelialaan in Kapellen. Het kasteel is gerenoveerd. Het kreeg een opknapbeurt en werd brandveilig gemaakt. Voor de nieuwe kamers te betrekken hielden de gasten, bij wijze van inhuldiging, een tentoonstelling met zelfgemaakte kunstwerken. Bijna alle vernieuwde kamers van het kasteel werden ingenomen. "Omdat alle lokalen nog leeg waren beschikten we over een uitzonderlijke en eenmalige tentoonstellingsruimte", zegt verantwoordelijke Lies Jacobs. "Alle ongeveer veertig kunstwerken zijn gemaakt door onze gasten die werden begeleid in onze ateliers den 138, het houtatelier en het kleiatelier." Albe vzw is een woonproject voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel verblijven er een zestigtal volwassenen.











(FSE)