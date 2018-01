Bewoner naar ziekenhuis na brand 22 januari 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er rond vijf uur brand ontstaan in de woonkamer van een appartement in de Klinkaardstraat. De bewoner was zelf wakker geworden door de hevige rookontwikkeling. Hij raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht. De woning is onbewoonbaar verklaard. De brandweer had het incident snel onder controle. (BSB)