Betere verlichting zwembad 21 maart 2018

02u45 0

Het Kapelse schepencollege heeft ingestemd om de verlichting in het gemeentelijk zwembad, aan de Christiaan Pallemansstraat, te verbeteren. Na een offertevraag werd de opdracht toegekend aan de firma Govaerts voor een bedrag van ongeveer 15.000 euro. Het verlichtingsniveau wordt in het zwembad, voor de twee baden, voorzien volgens de Europese normen en is afgestemd op regionaal competitief zwemmen. Het verlichtingsniveau wordt behaald met LED-toestellen van 270 watt. De toestellen worden eind deze maand geplaatst en bezoekers van het zwembad zullen hiervan geen hinder ondervinden. De aanpassing van de verlichting kwam er na opmerkingen van zwembadgebruikers. (FSE)