Bestel nu kippen om de afvalberg te verkleinen Alfons Schryvers

14 februari 2019

12u20 0

De gemeente Kapellen organiseert opnieuw een kippenactie om tuinafval te beperken. Kapellenaren kunnen tot en met vrijdag 19 april kippen bestellen voor acht euro per stuk, met een maximum van zes kippen per gezin. Een kip eet gemiddeld 150 gram etensresten per dag op. Dat is zowat 50 kilo per jaar. Op die manier verkleint het groente- en tuinafval aanzienlijk. Samen met composteren biedt het houden van kippen de bevolking een alternatief om alle organisch afval uit de GFT-zak, en uit de huishoudelijke afvalstroom, te vermijden. Dit leidt er ook toe dat de gemeente op termijn minder GFT-afval zal moeten inzamelen en verwerken. Als gezin heb je ongeveer drie kippen nodig om je afval te verwerken. De eitjes die je krijgt, zijn leuk meegenomen. Kippen bestellen kan via de gemeentelijke website.

Meer over Kapellen

milieu

milieuvervuiling

afval