Beroep tegen bouw polyvalente zaal verworpen 30 mei 2018

De bouw van de nieuwe polyvalente zaal op het Marktplein in Kapellen had normaal eind maart moeten starten, maar dat startschot werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.





De noodzakelijke bouwvergunning was afgeleverd, maar één inwoner van het Marktplein tekende beroep aan bij de bestendigde deputatie. Die heeft dat bouwberoep verworpen waardoor de werken nu vermoedelijk kunnen starten na het bouwverlof. Het archeologisch vooronderzoek, in opdracht van de Vlaamse administratie, is bijna afgerond. Zo'n archeologisch onderzoek staat los van de bouwvergunning voor de eigenlijke werken. Het gemeentebestuur hoopt de opgelopen achterstand te kunnen inhalen zodat de nieuwe zaal eind volgend jaar klaar is. (FSE)