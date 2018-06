Bermen gemaaid na 15 juni 07 juni 2018

Het Kapelse college heeft de gunning gedaan aan de firma Willems uit Vosselaar voor het maaien van bermen volgens het bermdecreet. Dit houdt in dat de bermen pas voor een eerste maal gemaaid mogen worden na 15 juni. Dit moet toelaten dat bepaalde diersoorten er kunnen nesten. Verder zullen deze bermen nog een maal in september gemaaid worden. Door deze toepassingen gaat men een zo ecologische mogelijke berm creëren. Enkele van deze bermen liggen onder meer in de Bonapartelaan en de Oude Galgenstraat. (FSE)