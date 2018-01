Ben Lelie brengt WK voetbal naar Dorpsplein 31 januari 2018

Het Kapelse schepencollege heeft de aanvraag van Ben Lelie goedgekeurd om tijdens het WK voetbal een groot scherm te plaatsen op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen. Schepen voor feestelijkheden An Stokmans (Open Vld) is tevreden. "Als gemeente kunnen we dit niet zelf organiseren en daarom zijn we tevreden dat een plaatselijke ondernemer het initiatief neemt. " De goedkeuring gaat over alle groepswedstrijden van de Rode Duivels en, de halve finale en de finale. Indien de Rode Duivels verder doorstoten mogen ook deze wedstrijden live gevolgd worden. Om uit de kosten te komen geeft het college toestemming om een drankstand te plaatsen.





(FSE)