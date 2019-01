Beleidsplan nieuwe coalitie goedgekeurd Alfons Schryvers

16 januari 2019

De Kapelse gemeenteraad heeft het beleidsplan 2019-2024, van de coalitie Open Vld-N-VA, goedgekeurd. Rode draad doorheen het plan is een gezond, en evenwichtig, financieel beleid zodat Kapellen in de top tien blijft van de fiscaal vriendelijkste gemeenten.

Het beleidsplan telt 67 pagina’s met als een van de voornaamste punten het financieel beleid van de gemeente. Zo zal de financiering van het nieuw administratief centrum, feestzaal, dienstencentrum en woongelegenheden worden vastgelegd door middel van een combinatie van inbreng van gronden, eigen middelen en een vaste financiering aan een zeer lage rente. Daarnaast komt er een stikte budgetcontrole en maatregelen genomen op basis van een kosten-batenanalyse. Het groene karakter van Kapellen wordt waar nodig versterkt met bijzondere aandacht voor het historisch erfgoed en woonparkgebieden. In die optiek worden ook niet-bebouwde terreinen doordacht aangesneden en wordt de verdichtingsmogelijkheden bekeken van bebouwde en niet-bebouwde percelen. De meerderheid pleit voor een snelle realisatie van de verbindingsweg NX. Daarna zal men het doorgaand verkeer uit de woonkernen bannen en het gebruik van de hoofdassen stimuleren. Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om een alternatieve logistieke bevoorrading in te voeren in het centrum van Kapellen. Op sociaal vlak wil Kapellen drempelverlagend werken met een sociaal huis en een flexibelere gezinszorg ook in de avonduren.

Geen ambitie

Vanuit de Sp.a-Groen oppositie werd het plan omschreven als sympathieke intenties maar zonder weinig concrete doelstellingen. “De belastingen gaan niet verhogen maar ik zie nergens besparingen en ook een diversiteitbeleid ontbreekt” merkte Pieter Buysse op. Voor CD&V is het beleidsplan een verder zetting van de vorige bestuursperiode. “Daarom is er weinig tot geen vernieuwing in het beleid vast te stellen. Bovendien mis ik een globale toekomstvisie. Graag had ik ook een tussentijdse evaluatie voorzien” zei Maaike Van Overloop. Chris Marynissen van het Vlaams Belang vroeg een life screening van de gemeenteraadszittingen. “Dit is nodig om een objectief verslag aan onze inwoners te kunnen aanbieden. Daarnaast moet er meer aandacht gaan naar de toestand van de fietspaden en de sportinfrastructuur in Hoogboom. Het plaatsen van veiligheidscamera’s is een goede zaak, maar welke criteria worden er hiervoor toegepast?”.