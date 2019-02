Beleef The American Dream bij toneelkring Jan Mat Alfons Schryvers

26 februari 2019

Als tweede stuk van dit theaterseizoen koos de Kapelse toneelkring Jan Mat voor “The American Dream”. De komedie is een creatie van Jack Staal. Auteur, en Kapellenaar, Jack Staal is al meer dan vijftig jaar actief in de toneelwereld. Heel jong stond hij zelf op de planken om zich later meer en meer te gaan toeleggen op het schrijven en regisseren van toneelstukken. Zijn stukken worden momenteel over heel Vlaanderen gespeeld en elke week wordt er wel ergens een ‘Jack Staal’ opgevoerd. The American Dream gaat over het leven van Fons; een bouwvakker die stilaan uitzicht krijgt op zijn pensioen en elke cent in twee bijt om zichzelf via een welgevulde bankrekening een geruste oude dag te bezorgen. Wanneer dochter Debbie daarentegen haar ambitieuze toekomstplannen op tafel legt wordt zijn geregelde leventje danig door elkaar geschud. De economische crisis doet de rest. Alle voorstellingen hebben plaats in zaal De Komedie aan de Antwerpsesteenweg 64 in Kapellen. Speeldata zijn vrijdag 29/03, 19/04 en 3/05, zaterdag 23/03, 30/03, 20/04 en 27/04, zondag 24/03, 21/04, 28/04 en 5/05. Op vrijdag en zaterdag starten de voorstellingen om 20.15 uur en op zondag om 14.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via e-mail jmtoneelkring@gmail.com of via 0474-19.88.84 tussen 18.30 en 19.30 uur.