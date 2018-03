Beir-Total organiseert gloednieuw dj-festival 16 maart 2018

Beir-Total organiseert al enkele jaren feestjes voor jongeren in Kapellen met daarbij vooral aandacht voor aankomende dj's en meestal ook indrukwekkende lichtshows. De vier jonge gasten die het idee jaren geleden bedachten, gaan nu een stapje verder. Ze gaan een eigen festival organiseren. De Bei-Total Outdoor 2018 zal voor de eerste keer plaatsvinden op 9 mei 2018





"Met een festivaleditie willen we de jongeren in Kapellen een unieke beleving bezorgen", vertellen Ruben De Proost, Sander Van Hirtum, Lennart Rul en Sydney Van Aerden. "We hebben enkele verassingen in petto die de jeugd wel zal appreciëren. We kunnen alleen nog niets verklappen, maar iedereen houdt best onze Facebookpagina in de gaten."





Het festival vindt plaats op een terrein aan de Kapelsestraat. Op 25 maart gaan de tickets in verkoop via www.beirtotal.be. (VTT)