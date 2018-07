Bedankt hittegolf: geen vuurwerk tijdens Kapellen Kermis 24 juli 2018

02u47 0 Kapellen Het Kapelse schepencollege heeft beslist dat het traditionele vuurwerk tijdens Kapellen Kermis, gepland voor maandag 30 juli, wordt uitgesteld.

Na weken van warmte en droogte, en rekening houdend met de hete weersvoorspellingen voor de komende dagen, controleerde de Brandweer Zone Rand gisterenmorgen het grasveld van de atletiekpiste in het gemeentepark en de vegetatie rondom de piste.





Kurkdroog

"Alles is kurkdroog", zegt kapitein Bruno Weyers. "Een niet-gedoofde vuurpijl en/of grondvuurwerk zou deze vegetatie onmiddellijk doen ontbranden. Daarom geven we een negatief advies voor het afschieten van vuurwerk."





Het schepencollege volgde het advies van de brandweer onmiddellijk. Twee weken geleden vaardigde de gouverneur trouwens al een politiebesluit uit waarin ze een kampvuurverbod voor de hele provincie en een rook- en vuurverbod voor natuurgebieden oplegde. In datzelfde besluit raadde ze ook aan om zeer voorzichtig om te springen met vuurwerk.





Negatief advies

Ook was er veertien dagen geleden al het zonaal advies van de Brandweer Zone Rand. Dat stelde onder meer dat 'alle posten van de Brandweer Zone Rand, zolang het extreem droog blijft, een negatief advies zullen geven omtrent vuurwerk.'





Het is alleszins de bedoeling om het jaarlijks vuurwerk te verplaatsen, daarvoor wordt nog een andere datum gezocht. Fans van het eerste uur hoeven dus nog niet meteen te wanhopen.





(FSE)