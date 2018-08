Auto brandt uit 27 augustus 2018

In een garage in de Leo Baekelandstraat in Kapellen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een wagen in brand gevlogen. De accidentele brand werd pas zaterdagochtend opgemerkt toen een werknemer aankwam en zag dat de garage vol rook hing. Het vuur was op dat moment al weer gedoofd, vermoedelijk door zuurstoftekort. Het zou gaan om een accidentele brand want er werden in de afgesloten garage geen inbraaksporen gevonden, een kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak. De auto raakte zwaar beschadigd en ook de andere wagens in de garage liepen rook- en roetschade op. (NBA)