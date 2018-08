Audrey, 15 en rijzende ster van de dartssport OUDERS STARTEN INZAMELACTIE VOOR KOSTEN INTERNATIONALE TOERNOOIEN ALFONS SCHRYVERS

29 augustus 2018

02u29 0 Kapellen Audrey Ysewyn uit Kapellen is amper 15 maar wel al de rijzende ster in de dartssport. Ze nam half juli deel aan het EK in Turkije en presteerde er uitstekend. Hierdoor mag ze in oktober naar een groot vierdaags toernooi in Engeland. Om de reiskosten te betalen houden haar ouders een inzamelactie.

Audrey is studente verzorging en kreeg de liefde voor darts met de paplepel mee. "Mijn ouders spelen al jaren darts in de caféploeg van de 'Zevende Hemel' in de Essenhoutstraat in Kapellen. Ik ging geregeld mee en gooide tussendoor enkele pijltjes. Toen ik twaalf was, vroegen mijn ouders om actief lid te worden van de vereniging en begon ik mee te gooien met De Lolly's. Dat is de caféploeg van mijn ouders. Mijn succes was eerder wisselvallig maar door aan te sluiten bij de club mocht ik ook meedoen aan de competities van de Vlaamse Darts Federatie (VDF) en van de Belgische Darts Bond (BDB). Ondertussen werd mijn spel steeds beter en werd me aangeraden om ook aan grote tornooien deel te nemen." En met succes. Uiteindelijk werd Audry zelfs geselecteerd voor de nationale jeugdploeg en nam ze, samen met vier jongens en een ander meisje, onlangs deel aan het EK in Turkije. Volgens de voorzitter van haar club is Audrey het enige meisje in de provincie Antwerpen die deelneemt aan internationale tornooien. Hij schat het aantal jonge meisjes (tot 18 jaar) die darts spelen op nog geen tien.





Kleine spinnenkop

Op het EK in Turkije kon Audrey haar zenuwen amper beheersen. "Ik had nog nooit tussen een internationaal gezelschap van jongeren gestaan. Het was overweldigend en mijn hand trilde toen ik begon te gooien maar uiteindelijk hebben we er redelijk goed gepresteerd. Omdat de meeste jeugdspelers en profs een bijnaam hebben koos ik voor Little Spider als eerbetoon aan mijn vier jaar geleden overleden grootvader. Hij noemde mij altijd kleine spinnenkop." Sinds kort wordt Audry gecoacht door Jill Desmedt en traint ze dagelijks gemiddeld anderhalf uur. "Dat is duidelijk te merken aan het niveau van mijn spel. Daarnaast zijn er op vrijdag- en zaterdagavond competitiewedstrijden voor de VDF en de BDB." Begin augustus trok Audrey naar Engeland voor een internationaal toernooi. Samen met haar teamgenoot haalden ze er de kwartfinale. "Engeland is het mekka van de dartssport. Als je wil evolueren, moet je daar meer kunnen spelen maar de reiskosten zijn niet min. Mijn ouders kunnen niet alles blijven betalen en daarom is er een actie opgestart waarbij mensen mij kunnen sponsoren. Alle info hierover op Facebook Audrey Dartsbenefiet." Zowel Audrey als haar ouders betreuren dat darts nog steeds geassocieerd wordt met een cafésport en drank. "In Nederland is er een ondersteuning voor clubs, en talentvolle spelers. Bij ons gebeurt er niets."





