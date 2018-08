Atleten krijgen erkenning met Wall of Fame 10 augustus 2018

02u38 0

Als teken van erkenning voor de prestaties en inspanningen van Kapelse atleten is tegen de aankomsttoren van de Kapelse atletiekpiste, in het gemeentepark, een Wall of Fame gecreëerd. Alle Kapelse sportambassadeurs, vanaf 2016, kregen er een ster met foto. Bedoeling is de muur elk jaar verder aan te vullen. Volgens sportschepen Hoen Helsen (Open Vld) is Kapellen uitgegroeid tot een sportgemeente met een internationale uitstraling. "Onze gemeente telt bijna tachtig sportclubs in zowat alle disciplines. Verschillende van die atleten leveren topprestaties. Denk maar aan de Olympische deelname van atlete Renée Eykens en van zwemmer Dieter Dekoninck. Ook veldrijder Mathieu Van der Poel woont hier. Om de titel van Kapels sportambassadeur binnen te halen moet je heel wat in je mars hebben. Daarom willen we dat deze mensen extra aandacht blijven krijgen." Op het bord van elke atleet staat naast een foto, ook de sportdiscipline waarvoor hij of zij gehuldigd werden. (FSE/





Meer over sport

sportdiscipline