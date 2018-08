Architecten stellen tentoon 23 augustus 2018

02u29 0

In Kapellen trokken de architecten Rudy De Graef, Nel Lernout, Jo Van Bouwel en kunsthistoricus Georges Goffin maandenlang doorheen de gemeente en verzamelden de hoogtepunten van tachtig jaar modern bouwen in Kapellen.





Hun zoektocht leverde een boek en een bijhorende tentoonstelling op. Het boek biedt een staalkaart van de meest in het oog springende bouwprojecten en beschrijft 111 woningen, inclusief grondplannen en detailfoto's. Naar aanleiding van de publicatie, en ter herdenking van het overlijden van architect Jo Crepain 10 jaar geleden, loopt er vanaf 8 september in het oude gemeentehuis een tentoonstelling. Aan de hand van 28 projecten kunnen bezoekers de architecturale tijdlijn 1920-2000 volgen. Het boek kan op de expo ook aangekocht worden voor de prijs van 20 euro. De expo is gratis te bezoeken. (FSE)