Archeologie op Marktplein 20 maart 2018

Als voorbereiding voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke feestzaal wordt op het Marktplein wordt gezocht naar eventuele sporen van het Kapelse verleden. Zo'n archeologisch onderzoek is wettelijk verplicht bij grote werken. Eerst worden hekken rond de werfzone geplaatst en daarna wordt binnen die zone de verharding van het Marktplein weggenomen. Er zal gegraven worden in vier proefsleuven. Door het afbakenen van de werfzone is de Eikendreef vanaf nu langs beide zijden een doodlopende straat. Momenteel loopt ze dood op de werfzone, later op de nog te bouwen polyvalente zaal en het nog aan te planten groen. Den Biz en jeugdhuis Zwarte Paula blijven wel bereikbaar voor gebruikers en bezoekers. (FSE)