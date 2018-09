Aquajoggen in zwembad 07 september 2018

Vanaf 18 september kan je in het Kapelse gemeentelijk zwembad, tussen 20 en 20.45 uur, enkel terecht in het diepe gedeelte van het grote bad en dit alleen om zelfstandig te aquajoggen. De ondiepe kant is volledig gereserveerd voor de aqua zumba lessen. Er zullen dus niet langer 2 banen voor publieke zwemmers beschikbaar zijn. Je kan aquajoggen om te revalideren, als alternatieve training bij een blessure, maar ook als aanvullende trainingsvorm. Het voordeel is dat er geen schokbelasting optreedt. Daarnaast is de weerstand in het water hoger waardoor het gezien kan worden als een krachttraining voor de loopbeweging. Om stabiel verticaal te kunnen blijven drijven heb je een specifieke gordel nodig. Deze mag je zelf meebrengen, maar er zullen er ook beschikbaar zijn in het zwembad. (FSE)