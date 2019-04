Antwerpsesteenweg afgesloten Alfons Schryvers

01 april 2019

16u26 0

Tijdens de eerste week van de paasvakantie, van 8 tot 12 april, is in Kapellen de drukke gewestweg Antwerpsesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) vernieuwt er het asfalt tussen het kruispunt aan de Delhaize (F. Verbraekenlei) en de tunnel onder de spoorweg. In de tunnel worden ook de voegen in het wegdek vernieuwd en reinigt AWV de tunnelwanden. Op 8, 9 en 10 april gebeuren de werken tussen de Delhaize en de rotonde aan het Klein Heiken. Het verkeer wordt dan in beide richtingen omgeleid via Klein Heiken- Leugenberg-Kloosterstraat- Veltwijcklaan. Op 11 en 12 april zijn er werken tussen de rotonde aan het Klein Heiken en de spoorwegtunnel. Het verkeer wordt dan in beide richtingen omgeleid via Klein Heiken- Leugenberg-Antwerpsesteenweg (Hoevenen)-Hoevensebaan. Het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130) en de buitenschoolse kinderopvang Zilverenhoek (Antwerpsesteenweg 146) zijn op 11 en 12 april niet bereikbaar met de wagen. De rotonde van Klein Heiken en de Oude Bergsebaan blijven altijd open. Ook de bussen van De Lijn volgen de omleidingen. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder.