Allereerste Feest op het Dorpsplein 31 augustus 2018

In 2011 werd uit initiatief van Jovolka vzw 'Dansen op het Dorpsplein' geboren. Uit deze samenwerking tussen de Kapelse vereniging voor FolkloreDans, Muziek & Vendelen en de Cultuurdienst is het eerste gratis 'Feest op het Dorpsplein' gegroeid.





Het is een samenwerking tussen de verschillende Jeugd- en Cultuurverenigingen van Kapellen. Zaterdag 1 september, van 13 tot 18 uur, is iedereen welkom om mee een dansje te wagen of te flaneer langs de kraampjes en kennis te maken met het veelzijdige aanbod van het Kapelse verenigingsleven. Er is ook ruim plaats voor kinderpret. Een ballonplooier, grime, lasergame, rodeostier en springklimkasteel palmen het Dorpsplein in. (FSE)