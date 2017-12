Alfons Dictus (78) is 7.500ste schaatser 02u34 5 Foto Alfons Schryvers Alfons Dictus (met pet) werd gevierd al 7.500ste schaatser.

Op de Kapelse ijspiste is gisteren Alfons Dictus (78) gevierd als 7.500ste schaatser. De man uit Ekeren was vergezeld van zijn echtgenote, dochter en kleinzoon. Alfons is een fervent wintersporter. Naast skiën schaatst hij al lang en deed ooit aan kunstschaatsen.





De gelukkige kreeg bloemen en voor een bedrag van 50 euro aan cheques van Beleef Kapellen. De uitbater van de ijspiste overhandigde het gezelschap met een bon voor een gratis schaatsbeurt, een drankje en oliebollen. Vorig jaar trok de ijspiste ongeveer 17.500 bezoekers en cijfer dat dit jaar waarschijnlijk niet zal gehaald worden", zegt uitbater Bruno Van de Meulebroucke. "We hadden enkele dagen zware sneeuwval en dat heeft schaatsers thuis gehouden. Bovendien werd de schaatsbaan een tijdje gesloten omdat er te veel sneeuw op de overkapping lag en het dekzeil vervangen moest worden. Ik heb wel goede hoop dat de kerstvakantie veel zal goedmaken." Er kan nog dagelijks geschaatst worden tot en met zondag 7 januari.(FSE)