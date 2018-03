Afbraab bib afgerond 23 maart 2018

De omvangrijke afbraakwerken van het vroegere bibliotheekgebouw, het Vogelenkot, de verfcentrale en enkele aanpalende woningen op de Hoevensebaan zijn achter de rug. Volgend jaar wordt er begonnen met de bouw van een nieuw AC. Het is een opvallend zicht dat enkel de 'toren' van de oude bibliotheek er nog staat. Die toren wordt pas gesloopt na de verplaatsing van de hoogspanningscabine die er is ondergebracht. Vermoedelijk zal de sloop eind april gebeuren. Binnenkort wordt de toren nog verder verfraaid met andere doeken. Op de plaats van de afgebroken gebouwen is tijdelijke ruimte voor 32 extra parkeerplaatsen, groen en een nieuwe doorgang voor voetgangers en fietsers naar de feestzaal en het dienstencentrum. (FSE)