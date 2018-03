AED-toestel voor Noorse SV 28 maart 2018

Het Kapelse gemeentebestuur zal een AED-toestel (defibrillator) aankopen voor voetbalclub Noorse SV. De club telt meer dan 650 actieve voetbalspelers en ontvangt wekelijks 1.500 mensen zoals spelers, bezoekende spelers, scheidsrechters en supporters. Het toestel wordt aangekocht voor een bedrag van 1.700 euro. De sportclub krijgt een subsidie van 1.087 euro en betaalt het resterend deel af over een periode van enkele jaren. Het onderhoud wordt de eerste 3 jaar door de gemeente gedragen; nadien is deze kost voor de club. Het toestel komt aan de buitengevel van de kleedkamers zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor voetballers, supporters, passanten en leden van de naastgelegen boogschietclub. (FSE)