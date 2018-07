Administratief centrum even ontruimd 25 juli 2018

Dinsdagmorgen is in Kapellen het gemeentelijk administratief centrum, aan de Antwerpsesteenweg, even ontruimd. Alle personeelsleden, en de bezoekers, moesten het gebouw verlaten omdat er een gasgeur was vastgesteld. De brandweer, en specialisten van Eandis, kwamen onmiddellijk ter plaatse voor een grondig onderzoek. Hieruit bleek dat er inderdaad een kleine lek was aan de buitenleiding op de parking van het AC. Die lek werd nader onderzocht en nadien gedicht. Door dit incident werd de gemeentelijke dienstverlening bijna een half uur onderbroken. Daarna kon iedereen terug veilig aan het werk. (FSE)