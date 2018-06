Acteur Willy Pringuet overleden 18 juni 2018

02u23 1

Acteur Willy Pringuet (83) uit Putte-Kapellen is vrijdag overleden in de palliatieve eenheid De Lotus van De Mick te Brasschaat. Willy was in de ruime regio vooral gekend van zijn acteerprestaties bij Toneelkring Putte-Ertbrand. In 2014, hij was toen 78 jaar, kon je hem voor het laatste zien in Lilli en Marleen. Willy, de nestor van het amateurtoneel, had er dan precies 500 voorstellingen opzitten, verdeeld over liefst 63 jaar. Willy had een goed fotografisch geheugen en kon zo de bladzijden in zijn geest oproepen en zeggen welke zin waar op welk blad stond. Er werd dikwijls goed gelachen bij de opvoeringen maar af en toe werd er ook een traantje weggepinkt. Hij speelde verscheidene malen in het Gildenhuis in Putte de hoofdrol in stukken van De Ridder maar ook in de volkse stukken van Alex Van Haecke. De rat van 't Sint Andries stond de voorbije decennia zelfs drie keer geafficheerd en Willy speelde drie keer met veel succes hetzelfde personage. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 23 juni om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte. (FSE)