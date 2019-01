Achttien luxeflats in het groen Alfons Schryvers

15 januari 2019

In Kapellen is gestart met het project Queens Park. Hiervoor werd de woning op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Ruysveltlei afgebroken om plaats te maken voor een parkdomein met achttien nieuwe luxe appartementen gebouwd.

Het project is gelegen op wandelafstand van het centrum van Kapellen in een parkdomein op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Ruysveltlei. Deze beide straten zijn rustige, groene dreven, met beuken van meer dan honderd jaar oud. Daarom is het project zodanig ingeplant dat de bestaande bomen op het terrein behouden blijven. Op deze manier wordt het groen karakter van deze plek volledig behouden. Bovengronds is het gebouw 3.137 vierkante meter groot en ondergronds zijn er parkeergarages met een gezamenlijke oppervlakte van 1.248 vierkante meter. In totaal worden er zestien appartementen gebouwd met een oppervlakte van 125 tot 210 vierkante. Ze hebben allen ruime zuid georiënteerde terrassen. Bewoners kunnen door de tuin naar het station van Kapellen wandelen. De appartementen zullen gebouwd worden volgens de BEN-norm (bijna energie neutraal) en dankzij de gebruikte materialen verbruiken ze weinig energie voor verwarming, ventilatie, en warm water. De energie die toch nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald, zoals zonnepanelen en warmtepompen. De bouwwerken zullen half 2020 afgerond zijn. Het goedkoopste appartement kost 514.000 euro en de duurste 829.000 euro. Info via Guido De Schepper 0475.644.108.