Aantal inwoners daalt opnieuw 03u00 0 Kapellen De gemeente Kapellen telde op het einde van vorig jaar 26.693 inwoners, de bewoners van het asielcentrum niet meegerekend. Dat zijn er 48 minder dan vorig jaar toen er voor het eerst na jaren een lichte daling van het aantal inwoners is geteld.

Vorig jaar verwelkomde Kapellen 2.218 nieuwe inwoners,1.949 Kapellenaren verlieten de gemeente, van wie er 208 naar het buitenland trokken. Er zijn 212 nieuwe Kapellenaartjes geboren, 107 jongens en 105 meisjes. Dat zijn vier geboortes meer dan het jaar voordien. Er overleden 316 inwoners, 158 mannen en 158 vrouwen, of 21 meer ten opzichte van 2016. Er zijn 109 huwelijken afgesloten en 48 echtscheidingen ingeschreven.





In totaal telt de gemeente 2.334 vreemdelingen, van wie Nederlanders, Polen en Duitsers meer dan de helft uitmaken van de in totaal 98 nationaliteiten.





Volgens burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is de tweede opeenvolgende lichte daling van het aantal inwoners een momentopname en mag zeker niet de conclusie getrokken worden dat Kapellen minder in trek is. "De cijfers zijn te verklaren door het groot aantal overlijdens dit jaar en een opvallende daling, met ongeveer 10 procent, van het aantal EU-burgers". (FSE)