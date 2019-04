Aantal inbraken met kwart gedaald tijdens de winter Toon Verheijen

05 april 2019

10u10 0 Kapellen Het aantal inbraken in de politiezone Noord is tijdens de wintermaanden gedaald. Tussen oktober en maart waren er 62 inbraken terwijl er dat voorgaande jaren telkens meer dan 80 waren.

De politiezone zette tijdens de winter ook extra in op controleacties en patrouilles onder de naam ‘Horen ? Zien ? Bellen!’. Burgers werden extra aangespoord om mee een oogje in het zeil te houden en meteen de politie te verwittigen bij verdachte gedragingen. “En het project lijkt te werken”, klinkt bij de politiezone. “We telden 62 inbraken terwijl er dat vorig jaar tijdens dezelfde periode nog 82 waren. Een daling dus van 25 procent.”

In de maand november was er nog een piek van 35 inbraken. De politie analyseerde alle meldingen en zette meer patrouilleploegen in met een spectaculaire daling in december tot gevolg met nog maar vier inbraken. “In januari werden drie inbrekers op heterdaad gevat kort nadat de eigenaar ons verwittigde”, klinkt het. “Aan de hand van de beschrijving van de eigenaar konden we de verdachten opsporen. Ook in februari en maart werden auto-inbrekers gevat op heterdaad nadat een alerte burger de politie belde. Wij als politiezone blijven waakzaam, maar burgers moeten nooit aarzelen om ons te bellen als ze iets verdacht zien.”