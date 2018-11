50 kinderen nemen deel aan Meet & Read Redactie

07 november 2018

In de Kapelse bibliotheek is het voorleesproject Meet & Read afgerond. Het is een samenwerking met Fedasil Opvangcentrum van Kapellen, KU Leuven, Centrum voor Taal en Onderwijs en de Bibliotheek Kapellen. Ouders en kinderen, van 2 tot 7 jaar, werden uitgenodigd om op een speelse en interactieve manier aan de slag te gaan met voorlezen en vertellen. Tijdens het project lezen vrijwilligers voor in het Nederlands en ondersteunen ouders bij het voorlezen en vertellen zelf in hun moedertaal. “Anderstalige kinderen zullen makkelijker Nederlands leren als ze een stevige basis van hun moedertaal hebben. Ze leren dus niet alleen het Nederlands beter beheersen, maar sommigen maken ook voor het eerst kennis met het westers schrift of zelfs met boeken. Bovendien hebben steeds meer kinderen in opvangcentra ouders die niet gealfabetiseerd zijn en dus niet vertrouwd zijn met lectuur. Het is een win-winsituatie voor beiden”, zegt Ellen Smits van het Centrum voor Taal en Onderwijs. In totaal hebben een 50-tal kinderen deelgenomen.