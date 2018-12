49-jarige voetganger in levensgevaar na aanrijding Sander Bral

24 december 2018

17u34 0 Kapellen In Kapellen is een 49-jarige voetganger maandagmiddag onder een auto beland. De man zou onmiddellijk de straat overgestoken zijn na een bezoek aan de krantenwinkel. Hij werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Aan een dagbladhandel aan de Hoevensebaan in Kapellen deed zich maandagmiddag een stevig ongeval voor waarbij een voetganger onder een personenwagen terecht kwam. “Een 49-jarige man werd op straat gegrepen door een wagen”, klinkt het bij de lokale politiezone Noord. “Hij is in levensgevaar naar het AZ Klina gebracht. Het is onduidelijk of de man via het zebrapad de straat overstak of niet, de verklaringen van verschillende getuigen daarover zijn tegenstrijdig. De 33-jarige bestuurder uit Stabroek raakte niet gewond. Hij had niet gedronken en reed niet te snel. Wellicht gaat het om een jammerlijk ongeval dat moeilijk voorkomen kon worden en waar geen schuldige aangeduid kan worden. Jammer genoeg zijn de gevolgen wel groot.”

De politie liet een scherm aanrukken om het zicht te onttrekken op straat terwijl de hulpdiensten hun werk deden. Er was even verkeershinder op de Hoevensebaan door het ongeval.