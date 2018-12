300 sympathisanten ontbijten voor Move for Parkinson Alfons Schryvers

17 december 2018

De Kapelse feestzaal ’t Bruggeske was volgelopen met 300 sympathisanten die er genoten van een ontbijt ten voordele van Move for Parkinson. Meteen het maximaal toegelaten personen in ’t Bruggeske. Het was al de derde maal dat de organisatie een ontbijt verzorgde. Initiatiefneemster is Catherine Heydt zelf parkinsonpatiënt. “Het initiatief kreeg vaste vorm nadat ik tien dames heb gevonden die onmiddellijk mee op de kar wilden springen. De gemeente stelde de zaal gratis ter beschikking en voor het leveren van de producten konden we rekenen op bedrijven die al dan niet volledig sponsorden. Op het ontbijt zelf zijn we met een dertigtal vrijwilligers om alles klaar te maken, de bediening te doen en af te ruimen. Alle overschot van het ontbijt zal nadien geschonken worden aan de Kapelse voedselbank. Vorig jaar, met minder deelnemers, hadden we een opbrengst van 7.600 euro en dat bedrag hoop ik te evenaren en zelfs te verbeteren. Volgend jaar wordt ’t Bruggeske afgebroken en moeten we uitwijken naar de nieuwe feestzaal. Daar is plaats voor zo’n 400 deelnemers. Ik kijk er al naar uit”.