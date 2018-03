280.000 euro voor parking in centrum 28 maart 2018

Het Kapelse schepencollege keurde de inschrijving goed van het aannemersbedrijf ATF uit Zandvliet voor de aanleg van een parking in het centrum van Putte-Kapellen. De parking wordt aangelegd op de gronden Gijsen, die inmiddels door de gemeente werden aangekocht. ATF bleek de voordeligste bieder. Zij zal de werken uitvoeren tegen een bedrag van 280.000 euro. De parking heeft plaats voor een 15-tal wagens met inbegrip van parkeerplaatsen voor mindervaliden. De werken starten binnenkort en zullen 40 werkdagen in beslag nemen. De parking komt er op vraag van de plaatselijke middenstand die klaagde over een tekort aan parkeerplaatsen. (FSE)