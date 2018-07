2.000 dierenstickers onderweg 13 juli 2018

Het Kapelse gemeentebestuur steunt het initiatief om de dierensticker te lanceren. Dat is een sticker die de hulpdiensten in een oogopslag laat weten welke dieren er in huis aanwezig zijn. Zo kan de brandweer bij een woningbrand ook de huisdieren redden. De Vlaamse overheid biedt hiervoor een uniforme sticker aan. Kapellen stapt mee in het project en bestelde 2.000 stickers. De actie wordt binnenkort bekendgemaakt in de Info Kapellen en op de website van de gemeente.





(FSE)