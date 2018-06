15 jaar later nog even stapelverliefd OP BEZOEK BIJ EERSTE GETROUWD LESBISCH KOPPEL CHRISTEL EN MARION ALFONS SCHRYVERS

07 juni 2018

02u48 0 Kapellen De champagne stond gisteren goed koud bij Marion Huibrechts (58) en Christel Verswyvelen (53). Presies 15 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord op het gemeentehuis van Kapellen en werden het allereerste lesbisch huwelijkskoppel in ons land. "Schrijf maar op: wij voelen ons nog steeds opperbest bij elkaar".

"Ons huwelijk kwam niet geheel onverwacht", steekt Marion van wal. "We wilden eigenlijk in alle stilte trouwen, maar op de dag van ons huwelijk bleken we plots het eerste lesbische huwelijkskoppel van ons land te zijn." "Tja, in ons geval hoorde trouwen er gewoon bij", vult Christel aan. "Samen leven en oud worden: dat is wat we willen. Op de dag van ons huwelijk waren we al 16 jaar samen. We zien elkaar graag en wilden onze liefde officiëel bevestigd zien. En het is natuurlijk mooi dat we nu ook dezelfde rechten als getrouwde heterokoppels hebben." Beiden kijken tevreden terug op hun eerste 15 huwelijksjaren. "Het trouwboekje in de kast heeft niet veel veranderd. De belofte 'in goede en kwade dagen' nemen we letterlijk: we genieten van elkaars gezelschap, maar draaien er zeker onze hand niet voor om om elkaar even te helpen als het wat moeilijker gaat."





Kinderwens

In vijftien jaar tijd is er veel veranderd voor holebikoppels in ons land: zo heeft de wetgever ook niet stilgezeten rond het onderwerp van adoptie. Of Marion en Christel nog denken aan gezinsuitbreiding? "Daar zijn we intussen te oud voor", zeggen ze. "Als de adoptiewet er iets vroeger was geweest, zouden we die optie misschien wel ernstig overwogen hebben, maar nu genieten we volop van onze neefjes en nichtjes die geregeld op bezoek komen." Kinderen of geen kinderen, het tweetal lijkt nog altijd stapelverliefd te zijn. "We zijn inderdaad nog altijd even gelukkig als toen, ook al circuleerden er af en toe negatieve berichten over ons."





Bitsige commentaren

Het paar is tevreden dat holebikoppels intussen meer aanvaard worden in de maatschappij, maar heeft wel enkele bedenkingen. "Bij de oudere generatie zijn er minder problemen, maar ik hoop dat de jongeren van nu zich meer openstellen voor een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. We stellen vast dat de positieve trend bij ouderen zich niet doorzet bij de jonge generatie. Dat kan je vooral afleiden uit de, soms bitsige, commentaren op de sociale media. Onze raad: wees niet bang om uit te komen voor je geaardheid, ook al kan dat soms moeilijk zijn. Gelukkig kunnen we in onze maatschappij openlijk leven als holebi." Op de manier waarop Marion en Christel elkaar voortdurend aankijken zou het niemand verwonderen moesten ze in Kapellen ook het eerst holebi-huwelijkspaar worden dat 25 jaar getrouwd is.