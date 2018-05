113 standhouders op Feestmarkt 08 mei 2018

02u47 0

De jaarlijkse Kapelse Feestmarkt heeft plaats op donderdag 10 mei, van 9 tot 18 uur, op en rond het Marktplein. Dit jaar zijn er 113 standhouders. Tijdens de Feestmarkt wordt ook het toeristisch seizoen op gang geschoten. Toerisme Kapellen baat een standje uit. Blikvangers zijn de nieuwe folders van de 9 Kapelse wandelingen. De routes werden volledig herwerkt en in een nieuw jasje gestoken. Je betaalt 0,50 euro per wandelbrochure of 3 euro voor een pakket met 9 wandelingen. Ook de Smoldersklok in het aanpalende Erfgoedcentrum is te bekijken. De Feestmarkt neemt niet alleen het Marktplein in, maar ook de hele aanpalende Silvesterdreef. Die wordt daarom volledig afgesloten voor autoverkeer.