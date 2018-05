"Wijze politicus, warme man" KAPELLEN ROUWT OM OUD-BURGEMEESTER JACKY BUCHMANN (86) KRISTOF DE CNODDER ALFONS SCHRYVERS

25 mei 2018

03u08 0 Kapellen Kapellen rouwt om Jacky Buchmann. De voormalige burgemeester, OCMW-voorzitter en minister overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 86-jarige leeftijd.

Mensen die liberaal boegbeeld Buchmann goed hebben gekend omschrijven hem als "een wijze politicus, een vooruitziende zakenman en een warme mens".





Hoewel Jacky Buchmann de laatste maanden wat op de sukkel was met zijn gezondheid, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Niet in het minst bij zijn 'politieke zoon' Dirk Van Mechelen, de huidige burgemeester van Kapellen.





Woensdag nog vergaderd

"Woensdagavond had ik nog een vergadering met Jacky", vertelt Van Mechelen. "Ik kon het dan ook amper geloven toen ik een paar uur later vernam dat hij was gestorven. Met Jacky verliest Kapellen een groot man. Hij heeft in de jaren tachtig van vorige eeuw de modernisering van de gemeente ingezet. Jacky kreeg het ook gedaan dat enkele wijken van Ekeren bij Kapellen werden gevoegd. Zo groeide ons inwonersaantal in één klap van 14 000 naar 22 500. Zelf zag ik Jacky als mijn mentor. Hij bleef tot op het einde een luisterend oor bieden."





Ook op een hoger politiek echelon verdiende Buchmann zijn sporen. Zo werd hij in 1981 minister van Huisvesting in de eerste Vlaamse regering. Enkele jaren later verhuisde het Kapelse stemmenkanon naar het federale niveau, waar hij onder premier Martens minister van Middenstand werd. "In die periode was het niet evident om op dat niveau door te breken als je niet van Antwerpen stad kwam", gaat Dirk Van Mechelen verder. "Hij brak dus een barrière."





Behalve een gevierd politicus was Buchmann een succesvol zakenman. De brillenfabriek die zijn vader Arthur had opgestart, werd door zoon Jacky uitgebouwd tot een succesvol bedrijf. "Slagen in de politiek en in het zakenleven: het is er weinigen gegeven. Jacky lukte het dus wel", merkt Van Mechelen op. "Hij was heel vooruitziend als bedrijfsleider en stond open voor innovaties."





Erg gedreven

Met zijn bedrijf sponsorde Buchmann lang geleden nog voetbalclub Beerschot. Maar ook voetbalclub Cappellen FC en de jumping van Kapellen mochten op Buchmanns steun rekenen. Bovendien was hij 28 jaar lang voorzitter van de Belgische Ruitersportfederatie. "Pas twee maanden geleden zwaaide Jacky af als voorzitter. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij tot het laatste moment even actief en gedreven", zegt Wendy Laeremans van de federatie. "Op elk groot tornooi was Jacky present. Met zijn diplomatieke talent heeft hij enorm veel betekend voor de paardensport in ons land. Bovendien was hij een heel warme mens."





"Jacky had een groot hart en bleef altijd heel met de voeten op de grond", beaamt Dirk Van Mechelen. "Hij voelde zich even goed thuis in het koninklijk paleis als aan de toog van het dorpscafé. We gaan hem in Kapellen heel hard missen."





De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de Sint-Jacobuskerk. Gelegenheid tot groeten is er op 30 mei van 16 tot 20 uur in gemeentehuis Beukenhof, C. Pallemansstraat 71. Een rouwregister ligt vanaf vrijdag 25 mei om 9.00 uur in het administratief centrum, Antwerpsesteenweg 130, en is te tekenen tijdens de kantooruren.