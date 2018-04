"Vissen houden vraagt veel kennis" AQUARIUMVERENIGING DE KARDINAAL OPENT UNIEK MUSEUM ALFONS SCHRYVERS

21 april 2018

02u52 0 Kapellen Aquariumliefhebbers die de geschiedenis van hun hobby willen ontdekken, moeten bij de Kapelse vereniging De Kardinaal zijn. Enkele leden brachten hun privécollectie bij elkaar en creëerden het kleinste en meest opmerkelijke museum uit de regio.

Het museum is opgestart door Berendrechtenaar Philippe Van Iersel (61). Hij heeft jaren rommelmarkten afgeschuimd op zoek naar voorwerpen voor zijn aquaria. "Al sinds de jaren zeventig verzamel ik alles wat te maken heeft met aquaria. Mijn verzameling werd steeds groter en dus besloot ik een aquariummuseum te openen. Bij mijn weten het enige in ons land", zegt Philippe. "Om te verhinderen dat mijn verzameling zou verloren gaan, werd het museum opgericht onder de vleugels van de Belgische Bond voor Aquarium- en terrariumhouders (B.B.A.T). Je vindt er voorwerpen uit mijn persoonlijke collectie en uit de collectie van de B.B.A.T. en haar verenigingen. We zijn nu alle voorwerpen aan het digitaliseren zodat iedereen ze kan raadplegen."





"We bezitten enkele exclusieve en waardevolle aquaria, zoals een koperen exemplaar uit de jaren twintig met een metalen bodem. In die tijd werden aquaria nog verwarmd met een gasbrandertje onderaan. Door er lucht in te brengen circuleerde het warme water. Zulke aquaria waren uitsluitend voor rijke mensen. Daarnaast bezitten we ook aquarium met een betonnen frame, een frame in metselwerk, een verchroomd aquarium met gebogen voorruit en nog enkele andere unieke exemplaren. Daarnaast bezitten we ook enkele luchtpompen, zowel van koper als bakeliet, tijdschriften, brochures en boeken uit de periode 1930-2000. Van een Antwerpse groothandelaar konden we een transportkit van het vroegere Sabena bemachtigen die tot de jaren vijftig werd gebruikt om tropische vissen te transporteren."





Bekwaamheidsattest





Voor elke aquariumhouder moet dierenwelzijn een prioriteit zijn, vindt Philippe. "Een bekwaamheidsattest voor iedereen die vissen wil houden is geen overbodige luxe. De tijd van een kleine ronde glazen bokaal met daarin een goudvis is al lang voorbij. Vissen houden vraagt heel wat kennis."





Het aquariummuseum toont de evolutie van aquaria vanaf eind negentiende eeuw en is ondergebracht in het clublokaal van de Kapelse Aquariumvereniging De Kardinaal op de Antwerpsesteenweg 81 in Kapellen en kan elke dinsdag van 19 tot 22 uur gratis bezocht worden.





Meer info bij Philippe Van Iersel op 03/568.80.77 of bij Johan Vandebroeke op 0493/64.27.20.