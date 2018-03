"Op podium ben je de koning te rijk" TONEELKRING JAN MAT VIERT 125STE VERJAARDAG MET JUBILEUMSTUK ALFONS SCHRYVERS

27 maart 2018

03u16 0 Kapellen Het amateurtoneel is levendiger dan ooit. Dat bewijst de Kapelse toneelkring Jan Mat die dit jaar haar 125ste verjaardag viert. "We hebben zoveel acteurs dat we elk jaar twee stukken spelen om iedereen aan bod te laten komen", zegt voorzitter Marcel Geysen.

De naam van de toneelkring is te danken aan de Nederlander Jan Van Alten. Hij vestigde zich in de 19de eeuw in de streek en bracht het vlechten van biezen matten als industrie naar Putte-Kapellen. Jan Van Alten kreeg dan ook spoedig de bijnaam 'Jan Mat'. De naar hem vernoemde toneelkring werd in 1893 opgericht binnen de Fanfare 'Verbroedering'. "In 1920 kwam er een scheiding tussen de fanfare en de toneelkring maar beide bleven altijd samenwerken. Het was immers de fanfare die zorgde voor muziek tijdens de pauze van het toneel", zegt Marcel Geysen.





Oudste is 76

"In die tijd speelde men op één avond twee stukken; een drama en een klucht. Als men weet dat toen de voorstellingen begonnen om 17 uur en eindigden om 23 uur, begrijpt men de rol van de fanfare. De samenwerking bleef duren tot de Tweede Wereldoorlog."





Momenteel telt de toneelkring 15 spelende leden. De oudste is 76 en de jongste 17. "Iedereen kan acteur worden", zegt Marcel Geysen. "Elk nieuw lid krijgt een opleiding en een aangepaste rol. Daaruit blijkt al snel of toneelspelen hem ligt. Blijkbaar is deze aanpak de goede want jongeren komen zich spontaan melden. Je krijgt een rol toegewezen, waarvan men denkt dat die bij jou past. Dan sla je het boekje open en denk je bij jezelf: hoe krijg ik die tekst in mijn hoofd? We hebben maar 3 tot 5 maanden voor tekst en spel. Maar als je dan eenmaal bezig bent gaat het vanzelf, en dan, na die paar maanden blokken, is het zover: de opvoering. As je het publiek hoort reageren en lachen, ben je de koning te rijk en gelukkig dat je deze ervaring mocht beleven."





Nondedju

Als jubileumstuk koos de toneelkring voor 'Nondedju', een klucht van de Kapelse auteur Jack Staal in een regie van David Goedons. Het stuk speelt zich af in een klooster in Vlaanderen. De aanwezige nonnen zien de toekomst zeer somber in omdat ze te kampen hebben met een nijpend tekort aan nieuwe roepingen. Hun vreugde is dan ook groot wanneer er aan de poort eens een jong zieltje staat. Meteen de knuppel in het hoenderhok. Acteurs zijn Mariette Rottiers, Lydia Renders, Inez Pauwels, Lilianne Van Dorst, Anke Anthonissen, Hannah Verelst, Luc Janssens en Tom Cineger. Speeldata vrijdag 6, 13 en 27 april om 20.15 u. Zaterdag 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april om 20.15 u. en zondag 1, 15, 22 en 29 april 2018 om 14.30 u. Alle opvoeringen hebben plaats in zaal De Komedie. Tickets kosten 9 euro. Reservatie: 0474-19.88.94 (tussen 18.30 en 19.30 u.) of e-mail: jmtoneelkring@hotmail.com. De gezellige theaterzaal heeft plaats voor 85 toeschouwers.