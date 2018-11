“Om toneel te spelen moet je eigenlijk tik van de molen hebben gehad”: Elly Cruysweegs (69) staat al 50 jaar op de planken Redactie

15 november 2018

14u09 0 Kapellen In 1968 stapte ze voor de eerste maal nog bibberend op de planken maar vandaag, vijftig jaar later, is Elly Cruysweegs (69) niet meer weg te denken van de Kapelse Toneelkring Jan Mat. “Nog altijd denk ik: ‘hoe krijg ik die tekst in mijn hoofd?” Vrijdag 23 november start Elly het nieuwe theaterseizoen met de opvoering van de komedie ‘Veel Beterschap’.

Actrice Elly Cruysweegs, ondertussen gepensioneerd, staat al 50 jaar op de planken bij Jan Mat. “Wat ooit begon als een hobby is nu een verslaving”, begint ze te vertellen. “Om toneel te gaan spelen moet je eigenlijk wel een ‘tik van de molen’ gehad hebben. Want wie gaat er nu na een dag hard werken of studie en naast een druk bestaan en soms weinig tijd, ook nog eens toneelspelen? Ik heb de aanzet gekregen van mijn ouders die beiden actief waren in het toneelwereldje. Als kind werd ik als het ware groot tussen acteurs en alles wat met theater te maken had. Na jaren kwam ik tot het besef dat een rol instuderen een kwestie is om er aan te beginnen en vol te houden. Met de klucht ‘Een huis vol herrie’ maakte ik mijn debuut. Na een periode van onderbreking werd de toneelkring in 1985 heropgericht door mijn vader Leon Cruysweegs. Hij werd ook onze eerste voorzitter. Vanaf dan speelde ik mee in haast elke productie. De beste herinnering heb ik aan het stuk Nonkel Gaston is dood en dan is er koffie’ waar ik de tante speelde. In 2004 kreeg ik de onderscheiding Jan Matje waar ik trots op ben. Na jaren voorzitter, en regisseur, geweest te zijn werd mijn vader in 1990 erevoorzitter. Hij overleed op 13 november 1996”.

Geen souffleur

Toneelspelen vraagt heel wat inzet zegt Elly. “Je krijgt een rol toegewezen, waarvan men denkt dat die bij jou past. We hebben bijna drie maanden nodig om de tekst, en het spel, onder de knie te krijgen. Samen goed voor 27 repetities. Wij spelen zonder souffleur en alles moet vanzelf in elkaar vallen. Met de jaren wordt het steeds moeilijker om een grote hoeveel teksten van buiten te leren. Gelukkig zijn er ook rollen die minder tekst vragen zodat ik nog jaren op de planken kan blijven staan.”

Het nieuwe theaterseizoen start vrijdag 23 november met de première van ‘Veel Beterschap’. Een komedie van Marc Peeters in een regie van David Goedons en Liliane Van Dorst. De cast bestaat uit niet minder dan tien acteurs; Gilbert Gysen, Elly Cruysweegs, Filip De Baets, Liliane Van Dorst, Kris Hectors, Hannah Verelst, Robert Hofkens, Anke Anthonissen, Kenny Van der Poel en Sjoerd De Schutter.

Speeldata zijn vrijdag 23 november (première), 30 november, 7, 14 en 21 december 2018 en 11 januari 2019 telkens om 20.15 uur. Zaterdag 1, 15 en 22 december 2018 en 5 en 12 januari 2019 eveneens om 20.15 uur. Zondag 25 november, 9 en 16 december 2018 en 6 januari 2019 telkens om 14.30 uur. Reservatie van genummerde kaarten via Gilbert Geysen elke werkdag tussen 18.30 en 19.30 uur via 0474-19.88.94 of e-mail: JMToneelkring@gmail.com. De toegangsprijs van 10 euro over te schrijven op rekening van de Jan Mat Toneelkring – Palmstraat – Kapellen reknr.BE54 3200 5729 0997.