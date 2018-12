“Oldtimers and Friends” kwamen de laatste keer bij elkaar in de Haven Alfons Schryvers

Zondag 23 september trotseerden zo’n 150 oldtimer liefhebbers het druilerige weer. Ze kwamen er een laatste keer bij elkaar op hun Kerst-editie. Het verhaal van “Oldtimers and Friends” begon zes jaar geleden in Kapellen met de organisatie van maandelijkse bijeenkomsten voor Oldtimer liefhebbers. Deze statische bijeenkomsten waarop naast oldtimer wagens ook oude motoren, tractoren en zelfs fietsen deelnamen, vonden steeds plaats gedurende het ‘stille’ seizoen (van april tot september). Tot begin 2018 was dit nog op het Marktplein in Kapellen. Maar doordat op dit plein een nieuw cultureel centrum wordt gebouwd, diende een alternatieve locatie gezocht te worden waar 200 tot 300 oldtimers ontvangen konden worden. Deze locatie werd na lang zoeken gevonden op de parking van het Total-tankstation aan ‘kaai 730’ in de Haven. Eigenaars en liefhebbers van oude voertuigen konden er vol nostalgie de oude techniek bewonderen en verbroederden er onder het nuttigen van een al dan niet warm drankje. De gemoedelijke sfeer en de aandacht voor het historisch rijdend erfgoed waren trouwens de voornaamste reden waarom de organisatie in september nog de cultuurprijs van de gemeente Kapellen mocht ontvangen. Groot was dan ook de verbazing toen bleek dat er voor de parking aan kaai 730 een forse “evenementen-vergoeding” betaald diende te worden aan het Havenbedrijf. Er waren trouwens voor het gebruik van deze parking reeds afspraken gemaakt met de concessiehouder. Zelfs na herhaaldelijk aandringen en onderhandelen kwam er geen enkele toegeving van het Havenbedrijf. Aangezien deze maandelijkse vergoeding niet langer te dragen valt voor een vzw die dit trouwens volledig gratis organiseert, werd dan ook met pijn in het hart beslist om te stoppen met de bijeenkomsten. Wel zal er in april nog één rondrit georganiseerd worden, vermoedelijk met vertrek vanuit Kapellen. Meer info: www.oldtimersandfriends.be