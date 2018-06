'Nacht van de Solidariteit' zorgt voor nieuw therapiepaard 20 juni 2018

De organisatoren van de Kapelse 'Nacht van de Solidariteit' hebben hun opbrengst, goed voor een cheque van 4.000 euro, overhandigd aan de zorgboerderij Meander. "Dat bedrag kunnen we goed gebruiken" zegt Goran Van Dyck, verantwoordelijke van de zorgboerderij. "We hebben onder meer een hippisch centrum waar mensen met een beperking therapeutisch paard kunnen rijden. Onlangs hebben we twee van onze volwassen therapiepaarden verloren door een ziekte. Nu hebben we nog slechts één groot therapiepaard en drie pony's. Een nieuw groot therapiepaard is nodig omdat soms volwassenen met een beperking in duozit paardrijden en daarvoor zijn onze pony's niet geschikt. Een nieuw, en getraind, volwassen therapiepaard enkele duizenden euro's." De 'Nacht van de Solidariteit' is een initiatief van Harold van der Kraan, die hiervoor kan rekenen op tientallen vrijwilligers. Of er nog een 'Nacht van de Solidariteit' komt, is nog niet geweten.





(FSE)