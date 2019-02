‘My Deer’ verrast met debuutplaat ‘Echoes’ Alfons Schryvers

21 februari 2019

10u54 0 Kapellen Anne Van Hoorick uit Stabroek en Steven Hendrickx uit Ekeren, kennen elkaar al hun hele leven. Ze groeiden op als buren in Kapellen, doorliepen er samen de kleuterschool, gingen samen naar de Ekerse muziekschool én de Kapelse toneelacademie. Dat ze samen een muzikaal project zouden opstarten, stond in de sterren geschreven.

Al snel vonden Anne en Steven hun eigen muziekstijl. Ze schrijven melodieuze popsongs met harmonieuze samenzang.

14 jaar lang speelden ze als ‘The Remedy' en maakten ze drie albums. Ze speelden onder andere op Pulptuur, Kas Attenhoven, Frappantpop, Caféest, Music Live en Cultuurmarkt Antwerpen. Ze deden ervaring op in jeugdhuizen, culturele centra en zelfs op cruiseschepen.

Nu zijn Anne en Steven klaar voor de volgende stap in hun muzikale carrière. Met een nieuw geluid en een nieuwe naam, “My Deer”, zijn ze klaar om Vlaanderen te veroveren. Drie jaar lang werkten ze aan hun debuutalbum ‘Echoes’. Ze werkten voor de 14 nummers samen met een pak getalenteerde gastmuzikanten. Naast de vertrouwde piano en gitaar hoor je drums, bas, cello, viool en zelfs een heus koor. De nummers variëren van hitgevoelige pop/rock songs, over romantische ballads, tot indie/folk met hier en daar zelfs een vleugje country.

Echoes is te koop via alle digitale platformen zoals iTunes en Spotify. Wie liever een exemplaar van het full album in handen heeft, kan dit kopen tijdens de showcases die de band zal geven. Je ze aan het werk zien op zondag 3 maart om 15 uur bij Sinatra’s Kapellen. Meer info www.facebook.com/mydeerofficial of www.instagram.com/my-deer_official