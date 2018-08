"Mijn hoofd zit nog vol ideeën en die moeten eruit" Ook op z'n tachtigste moet je hem niet naar zijn pensioen vragen KRISTOF DE CNODDER

25 augustus 2018

02u23 0 Kapellen Vorige week mocht hij tachtig kaarsjes uitblazen. Maar aan zijn pensioen denkt Rocco Granata, die al sinds 1974 in Kapellen woont, hoegenaamd niet. Integendeel: binnenkort brengt de zanger/muzikant net nieuw werk uit. "Ik zit nog met te veel ideeën in mijn hoofd."

Op de officiële website van Rocco Granata lezen we dat hij onder meer houdt van golf, basilicum, Italiaanse auto's en labradors. Maar ook dat hij het niet zo heeft voor genodigden die te laat komen. Boodschap begrepen! Wij draaien dan ook netjes een kwartier voor het afgesproken tijdstip de oprit van zijn woning in Kapellen op.





Nog volgens uw website houdt u niet

van party's. Geen feestje voor uw

tachtigste verjaardag?

"Nee. In de plaats daarvan heb ik met de hele familie een reis gemaakt naar de Portugese Algarve. We zaten in een prachtig hotel met zeezicht en verschillende zwembaden. Ik heb er echt van genoten."





De meeste tachtigers zijn met pensioen,

maar u niet. Binnenkort volgt zelfs

een verzamel-cd?

"Dat klopt. Op 31 augustus komen er twee singles uit, en in de loop van september volgt een volledig album. Daar komen twee liedjes op te staan die door mijn oude vriend Toon Hermans zaliger geschreven zijn. Van de overige dertien songs heb ik er veel zelf gecomponeerd. Mijn hoofd zit nog altijd vol muzikale ideeën en die moeten eruit. Vaak schrijf ik 's nachts - ik slaap al heel mijn leven gemiddeld drie à vier uur. Dat komt doordat ik al op heel jonge leeftijd 's avonds ging optreden. Ik kwam vaak rond 2 uur thuis en vervolgens zat ik mezelf nerveus te maken, uit schrik dat ik me zou overslapen en daags nadien te laat naar school zou gaan. Zo ben ik in een bepaald ritme gegroeid. Maar het voordeel van 's nachts componeren, is dat het dan stil in huis is, en je weinig afleiding hebt."





Optreden doet u niet meer - uw afscheidstournee was vier jaar geleden. Mist u het

podium niet?

"Natuurlijk, heel erg zelfs. Héél uitzonderlijk treed ik toch nog op - bijvoorbeeld toen ik gevraagd werd voor een hommage aan Toon Hermans. Maar in principe heb ik er een punt achter gezet. Ik wou stoppen op een moment dat ik nog een goed niveau haalde. Ooit ben ik eens naar een grote, wat oudere zanger gaan kijken - uit respect zal ik zijn naam niet noemen. Tot mijn ontgoocheling had de leeftijd vat gekregen op zijn stem. Toen heb ik gezworen dat ik het nooit zo ver zou laten komen."





Uw typische, ietwat hese stem is nochtans

altijd uw handelsmerk geweest?

"Ik heb mijn eigen stijl en dat stemgeluid maakt daar deel van uit. Ik kan je tien hedendaagse artiesten opnoemen die beter kunnen zingen dan ik, maar die zich niet met iets bijzonders onderscheiden. Veel producers borstelen hun artiesten te veel af, terwijl ik het liever puur heb. Zelf trad ik op het einde liefst alleen op, met een accordeon in de hand. Muziek in zijn simpelste vorm."





U heeft anders wel met grote orkesten

opgetreden, tijdens wereldwijde tournées. Veel gekke dingen meegemaakt?

"Dat kan je wel raden. Ik zal één bizarre anekdote vertellen. In 1959 had ik een optreden in New York. Midden in de nacht klopte er plots iemand op mijn deur. Het was een jong, rondborstig meisje dat duidelijk wilde plannen had. Ik heb haar vriendelijk wandelen gestuurd, want ik was een brave jongen. Achteraf bekeken was dat mijn geluk. Blijkbaar was het kind slechts 15 jaar, en was ze door de plaatselijke maffia gestuurd om me in diskrediet te brengen, om me dan later te kunnen chanteren."





Geen interview met Rocco Granata zonder verwijzing naar 'Marina'. Nog niet beu dat mensen er steeds naar vragen?

"Er was een periode waarin ik het inderdaad een beetje gehad had met 'Marina'. Een jaar of twintig, dertig geleden twijfelde ik of ik het nog wel wou zingen. Maar het publiek zou dat nooit aanvaarden. En als puntje bij paaltje komt, vind ik dat je je fans moet schenken wat ze willen. Je mag nooit vergeten dat die mensen je groot hebben gemaakt."





'Marina' heeft u natuurlijk

ook geen windeieren gelegd.

"Al meermaals heb ik gelezen dat er van 'Marina' wereldwijd vijf miljoen exemplaren verkocht zijn. Dat is niet correct, want het zijn er meer. (lacht) Voorts werden er ontelbare covers gemaakt. Vanzelfsprekend heb ik daar geld aan verdiend, maar het maakte me ook bijzonder trots. Wereldsterren als Dean Martin - om er maar eentje te noemen - waagden zich aan een eigen versie. Hoe mooi is dat?"





Op uw tachtigste bent u

dus een tevreden man?

"Zeker. Ik heb gedaan wat ik graag deed, en heb tegelijk steeds goed gezorgd voor mijn ouders, vrouw en twee kinderen. Dit jaar zijn Rosie en ik trouwens vijftig jaar getrouwd. Als ik morgen zou sterven, dan doe ik dat met een gerust gemoed. Ik ben ook niet bang voor de dood - al voel ik me momenteel zeker nog goed in mijn vel. Het is logisch dat er hier en daar wat slijtage optreedt, maar op het golfterrein kan ik nog steeds mee met de jongere spelers."





U woont bijna 70 jaar in België. Hoeveel

Italiaan zit er dan nog in Rocco Granata?

"Ik voel me honderd procent Italiaan. Toots Thielemans schreef me ooit: 'Je kan de jongen weghalen uit Italië, maar je kan Italië niet weghalen uit de jongen'. En dat is zo. Ik blijf een trotse Italiaan en dat gevoel zal ik nooit verliezen."





Tanti auguri, signor Rocco!