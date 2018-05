'Lokale Helden' palmen cafés in 04 mei 2018

02u27 0

Het Kapelse Cultuurcentrum organiseerde zijn tweejaarlijkse evenement 'Lokale Helden'. Gedurende heel de avond speelde muzikaal talent de pannen van de daken in dertien verschillende cafés. Aan de hand van een plannetje, met daarop de uurregeling, konden muziekliefhebbers van het ene café naar het andere om er de meest uiteenlopende muziekvormen te ontdekken. De deelnemende cafés waren onder meer De Nieuwe Remedie, Volksvriend, De Draak, Jeugdhuis Zwarte Paula, De Oude Pastorie en De Barreel. Vooral in de Oude Pastorie had 'Distant Wars', met hun akoestische covers, veel belangstelling. Op sommige plaatsen was het drummen om een glimp van de optredende band op te vangen. "Dat bewijst het succes van dit initiatief dat we zeker zullen herhalen", zegt cultuurschepen An Stokmans.





(FSE)