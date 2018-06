"Koning of toogmakker, dat was voor jou gelijk" AFSCHEID VAN EREBURGEMEESTER EN OPEN VLD-LEGENDE JACKY BUCHMANN ALFONS SCHRYVERS

02 juni 2018

02u44 0 Kapellen Een overvolle kerk en veel rouwenden in het aanpalende park hebben gisteren afscheid genomen van ereburgemeester Jacky Buchmann. In de toespraken werd vooral zijn sociaal engagement in de verf gezet. Ook verschillende oud-ministers tekenden present.

Jacky Buchman (86) overleed vorige week donderdag en voor zijn uitvaartdienst verstuurde de familie ongeveer 4.000 rouwbrieven. Uit de reacties bleek al snel dat de Sint-Jacobuskerk in het centrum van Kapellen te klein zou zijn. Daarom werd in de dreef naar de kerk een groot scherm geplaatst waarop inwoners de dienst live konden volgen. Het was een komen en gaan van verschillende bekende politici zoals Willy Claes, Herman De Croo, Patrick Dewael, Annemie Turtelboom en Annemie Neyts. De afscheidsplechtigheid werd een eerbetoon aan een groot man. "Jacky had veel contacten in hogere kringen maar koning, prinses, of man aan de toog, iedereen behandelde hij op gelijke voet. Hij bleef steeds bescheiden en aanspreekbaar voor elke inwoner, ongeacht rang of stand. Ik ken trouwens geen enkele Kapellenaar die hem ooit aangesproken heeft met burgemeester, minister of senator. Het bleef altijd Jacky en daar stond hij op. Discreet bemiddelen en plooien gladstrijken was zijn sterkte. We gaan uw raad missen en vooral je vriendschap. Bedankt daarvoor", zei Jan Kerremans, vroegere kabinetschef van verschillende liberale ministers.





Altijd scout gebleven

Namens de familie nam kleinzoon Jill Buchmann het woord. "Jouw leven was voor ons een bron van motivatie om voort te doen. Je leerde ons respect te hebben voor de keuzes van iedereen. Zonder jouw hulp zouden vandaag veel mensen niet gestaan hebben waar ze nu staan. Je was soms streng maar altijd overgoten met een sociaal sausje. Eigenlijk ben je steeds een 13-jarige scout gebleven want al vanaf toen stond mensen helpen bovenaan."





Jumping

Ingmar De Vos, voorzitter van de internationale ruitersportfederatie en lid van het IOC, had het over de hobby van Jacky. "Als stichter van Jumping Kapellen heb je twintig jaar georganiseerd op hoog niveau. Je hebt de paardensport omgevormd van een elitair gebeuren tot een groot volksfeest. Iets waar veel organisatoren je in gevolgd zijn. Vandaag is je foutloos parcours ten einde en heb je de finish bereikt". Jacky Buchmann bouwde een familiale kmo uit tot een multinational. "Hij hield van het leven, hij had nog zoveel plannen. Een Buchmann gaat niet met pensioen", zei echtgenote Isabelle Kronacher tijdens de voorbereidende gesprekken voor de afscheidsviering. "Hij is vast nu al het paradijs aan het reorganiseren."