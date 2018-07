"Dé inspiratiebron? Het café van mijn ouders" ACTEUR DANNY NAGELS SCHRIJFT EERSTE TRAGIKOMISCH TONEELSTUK ALFONS SCHRYVERS

06 juli 2018

02u40 0 Kapellen Kapellenaar Danny Nagels (51) is niet langer alleen acteur, maar nu ook auteur. Na vijf maanden zwoegen had hij zijn eerste toneelstuk uitgeschreven. Vanaf midden september kunnen toeschouwers gaan kijken naar 'Met het mes op tafel'. Een verhaal dat zich afspeelt in een typisch bruin café.

In april 2016 hield het theatergezelschap 'Theater Stalen Nagels', waar Danny Nagels jaren actief was als acteur, op te bestaan. "Ik sta al van mijn 18 op de planken en plots kwam mijn hobby in gevaar", steekt Danny van wal.





"Na gesprekken met vroegere medewerkers bleken velen onder ons op dezelfde golflengte te zitten. Daarom hebben we recent het nieuwe gezelschap 'Nagels met Koppen' opgericht. Toen kwam automatisch de vraag 'wat spelen we?' Samen namen we een aantal bestaande toneelstukken door, maar geraakten er niet aan uit. Toen heb ik beslist om zelf in de pen te kruipen. Het was al jaren mijn droom om een toneelstuk te schrijven en nu werd die plots werkelijkheid."





Naar goede bronnen voor verhalen moest Danny niet lang zoeken. "Mijn ouders Ludo en Rosa hebben jarenlang café De Volksvriend in Kapellen uitgebaat en als kind ben ik als het ware grootgebracht in het café. Ik maakte er kennis met de meest uiteenlopende typetjes, gebeurtenissen en uitspraken. Daaruit haalde ik mijn inspiratie. Uiteindelijk heeft het ongeveer vijf maanden geduurd vooraleer het stuk klaar was. Schrijven is best een intensieve bezigheid. Je moet zorgen voor de nodige verhalen en bijhorende plots. Alles moet kloppen. Dingen die je plots te binnen schieten, zowel overdag als 's nachts, heb ik onmiddellijk opgeschreven om later verder uit te werken. Omdat ik momenteel nog werk als onderhoudsman bij Infrabel gebeurde heel wat schrijfwerk 's nachts."





Café op zijn kop

Het toneelstuk is een tragikomedie die zich afspeelt in - hoe kan het ook anders - een klein bruin dorpscafé in één van de polderdorpen. "Het is een café dat overal zou kunnen staan", zegt Nagels.





"Buiten het jaarlijkse gansrijden komen er dagelijks maar een paar vaste klanten over de vloer. Alles gaat zijn normale gangetje, tot er op een dag iets onwaarschijnlijk gebeurt en het leven in het café volledig op zijn kop gezet wordt. Het taalgebruik is soms keihard. Maar enkel op deze manier kan het echte leven in een café realistisch weergegeven worden. Vandaar ook dat kinderen niet toegelaten zijn op de voorstellingen." In de toekomst wil Danny nog meer theaterstukken schrijven. "Ik ben al opnieuw aan het schrijven, maar meer wil ik daarover nog niet kwijt." De voorstellingen vinden plaats in zaal Zilverheem, aan de Antwerpsesteenweg 212 in Kapellen, op 14, 16, 21, 22, 28 en 29 september en op 5, 6, 12 en 13 oktober telkens om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via 03-664.62.75 of 03-665.38.41.